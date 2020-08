Serie A Summaries

Aug 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Sport Recife (0) 0 Yellow card: Adryelson 23, Bruninho 30, Iago Maidana 36, Willian Farias 96 Subs used: Ronaldo Silva 55 (Bruninho), Betinho 55 (Gómez), Philip 72 (Elton), Sander 72 (Luciano), Hernane 80 (Ricardinho) Santos (0) 1 Scorers: Marinho 76 Yellow card: Soteldo 36, Lucas Braga 73 Subs used: Tailson 46 (Sánchez), Jean Mota 63 (Jobson), Lucas Braga 63 (Kaio Jorge), Marcos Leonardo 80 (Soteldo), Alex 86 (Marinho) Referee: José Mendonça da Silva Jr. ................................................................. São Paulo in play Bahia ................................................................. Ceará in play Vasco da Gama ................................................................. Saturday, August 22 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Fluminense (1600/1900) Internacional v Atlético Mineiro (1900/2200) Goiás v Atlético GO (2100/0000) Sunday, August 23 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Botafogo (1100/1400) Vasco da Gama v Grêmio (1600/1900) Palmeiras v Santos (1600/1900) RB Bragantino v Coritiba (1600/1900) Sport Recife v São Paulo (1900/2200) Ceará v Bahia (2000/2300)