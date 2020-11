Serie A Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are BRST) RB Bragantino (3) 4 Scorers: Claudinho 4, Claudinho 11, Ytalo 21, Helinho 51 Yellow card: Helinho 60, Artur 84 Subs used: Ramires 69 (Helinho), Hurtado 69 (Ytalo), Weverton 81 (Aderlan), Matheus Jesus 82 (Lucas Evangelista), Haydar 89 (Ligger) Bahia (0) 0 Yellow card: Rodriguinho 16, Lucas Fonseca 47, Gilberto 63, Anderson Martins 70 Subs used: Anderson Martins 8 (Lucas Fonseca), Edson 46 (Elias), Rossi 46 (Fessin), Zeca 60 (Rodriguinho), Marco Antonio 76 (Elber) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Saturday, November 21 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Santos (1900/2200) Flamengo v Coritiba (1900/2200) Goiás v Palmeiras (2100/0000) Sunday, November 22 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Vasco da Gama (1600/1900) Ceará v Atlético Mineiro (1600/1900) Internacional v Fluminense (1815/2115) Botafogo v Fortaleza (1815/2115) Corinthians v Grêmio (2030/2330) Monday, November 23 fixtures (BRST/GMT) Sport Recife v Atlético GO (2000/2300) Wednesday, November 25 fixtures (BRST/GMT) Ceará v São Paulo (1915/2215) Atlético Mineiro v Botafogo (2130/0030) Coritiba v Corinthians (2130/0030)