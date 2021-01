Serie A Summaries

Jan 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Palmeiras (2) 4 Scorers: Raphael Veiga 34, Luiz Adriano 45, Raphael Veiga 48, Luiz Adriano 66 Yellow card: Viña 31, Danilo 60 Subs used: Rony 69 (Luiz Adriano), Breno 69 (Willian), Gustavo Scarpa 82 (Viña), Emerson Santos 82 (Luan), Pedro Acacio 90 (Raphael Veiga) Corinthians (0) 0 Red card: Gabriel 77 Yellow card: Gustavo Mosquito 64, Xavier 72, Gil 75 Subs used: Léo Natel 46 (Mateus Vital), Ramiro 46 (Cantillo), Everaldo 71 (Cazares), Xavier 71 (Gustavo Mosquito) Referee: Jean Pierre Goncalves Lima ................................................................. Goiás in play Flamengo ................................................................. Wednesday, January 20 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Atlético GO (1700/2000) Bahia v Athletico Paranaense (1800/2100) Grêmio v Atlético Mineiro (1915/2215) Coritiba v Fluminense (2030/2330) RB Bragantino v Vasco da Gama (2130/0030) São Paulo v Internacional (2130/0030) Thursday, January 21 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Palmeiras (1900/2200) Fortaleza v Santos (1900/2200) Goiás v Ceará (1900/2200) Corinthians v Sport Recife (2100/0000) Saturday, January 23 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Atlético Mineiro (2100/0000) São Paulo v Coritiba (2100/0000)