Serie A Summaries

Dec 3 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Fortaleza (0) 0 Red card: Bruno Melo 96 Yellow card: David 44, Derley 94 Subs used: Yuri Cesar 66 (Osvaldo), João Paulo 69 (David), Ederson 89 (Wanderson), Vásquez 89 (Romarinho) Corinthians (0) 0 Red card: Jô 80 Yellow card: Cantillo 20, Gabriel Pereira 91 Subs used: Cazares 63 (Luan), Mateus Vital 63 (Otero), Gabriel Pereira 69 (Lucas Piton), Xavier 75 (Cantillo), Ramiro 75 (Gabriel) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. Thursday, December 3 fixtures (BRST/GMT) Goiás v São Paulo (1900/2200) Saturday, December 5 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Flamengo (1700/2000) Fluminense v Athletico Paranaense (1900/2200) Bahia v Ceará (1900/2200) Coritiba v RB Bragantino (2100/0000) Sunday, December 6 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Vasco da Gama (1600/1900) Santos v Palmeiras (1600/1900) Atlético Mineiro v Internacional (1815/2115) São Paulo v Sport Recife (2030/2330) Monday, December 7 fixtures (BRST/GMT) Atlético GO v Goiás (2000/2300)