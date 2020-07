Serie A Summaries

Jul 8 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Fiorentina in play Cagliari ................................................................. Genoa (0) 1 Scorers: E. Goldaniga 49 Yellow card: Goldaniga 71 Subs used: Lerager 64 (Behrami), Iago Falqué 70 (Cassata), Pandev 71 (Sanabria), Favilli 82 (Pinamonti), Ghiglione 82 (Biraschi) Napoli (1) 2 Scorers: D. Mertens 45+1, H. Lozano 66 Subs used: Lozano 64 (Politano), Milik 64 (Mertens), Younes 82 (Insigne), Zieliński 82 (Elmas), Allan 87 (Fabián Ruiz) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Torino (21:45) Brescia ................................................................. Roma (21:45) Parma ................................................................. Atalanta (21:45) Sampdoria ................................................................. Bologna (21:45) Sassuolo ................................................................. Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) SPAL v Udinese (1930/1730) Hellas Verona v Internazionale (2145/1945) Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) Lazio v Sassuolo (1715/1515) Brescia v Roma (1930/1730) Juventus v Atalanta (2145/1945) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Genoa v SPAL (1715/1515) Parma v Bologna (1930/1730) Fiorentina v Hellas Verona (1930/1730) Cagliari v Lecce (1930/1730) Udinese v Sampdoria (1930/1730) Napoli v Milan (2145/1945) Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Internazionale v Torino (2145/1945)