Feb 2 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Sport Recife (0) 0 Yellow card: Marquinhos 37, Ronaldo 57 Subs used: Bruninho 68 (Ronaldo), Hernane 68 (Dalberto), Lucas Venuto 82 (Ewerton), Gustavo 87 (Marquinhos), Sander 88 (Junior Tavares) Flamengo (2) 3 Scorers: Gabriel Barbosa 4, Bruno Henrique 19, Pedro 90+6 Yellow card: Diego 51, Gerson 54 Subs used: Pepê 58 (Gerson), Hugo Souza 62 (Diego Alves), Vitinho 77 (Gabriel Barbosa), Pedro 77 (Bruno Henrique), Gomes 77 (Diego) Referee: Rafael Traci ................................................................. Tuesday, February 2 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Botafogo (1600/1900) Wednesday, February 3 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Santos (1600/1900) RB Bragantino v Atlético GO (1915/2215) Bahia v Fluminense (2130/0030) Goiás v Atlético Mineiro (2130/0030) Corinthians v Ceará (2130/0030) Thursday, February 4 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Coritiba (1830/2130) Flamengo v Vasco da Gama (2100/0000) Athletico Paranaense v Internacional (2100/0000) Friday, February 5 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Sport Recife (2000/2300) Saturday, February 6 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Goiás (1900/2200) Atlético GO v Santos (2100/0000)