Serie A Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are CET) Bologna (1) 1 Scorers: N. Sansone 1 Yellow card: Domínguez 3, Soriano 64, Vignato 84 Subs used: Poli 54 (Domínguez), Orsolini 71 (Olsen), Vignato 71 (Sansone), Palacio 81 (Schouten) Benevento (0) 1 Scorers: N. Viola 60 Yellow card: Schiattarella 64 Subs used: Sau 71 (Iago Falqué), Insigne 71 (Caprari), Foulon 76 (Barba), Caldirola 81 (Tuia), Dabo 82 (Hetemaj) Referee: Davide Ghersini ................................................................. Saturday, February 13 fixtures (CET/GMT) Torino v Genoa (1500/1400) Napoli v Juventus (1800/1700) Spezia v Milan (2045/1945) Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Roma v Udinese (1230/1130) Cagliari v Atalanta (1500/1400) Sampdoria v Fiorentina (1500/1400) Crotone v Sassuolo (1800/1700) Internazionale v Lazio (2045/1945) Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Parma (2045/1945)