Oct 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Flamengo (0) 1 Scorers: Lincoln 70 Yellow card: Lincoln 43, Willian Arão 65 Subs used: Vitinho 46 (Pedro), Bruno Henrique 67 (Willian Arão), Gerson 89 (Éverton Ribeiro) RB Bragantino (0) 1 Scorers: Claudinho 46 Yellow card: Weverson 35 Subs used: Morato 19 (Leandrinho), Léo Ortiz 71 (Realpe), Cuello 71 (Morato), Hurtado 83 (Claudinho), Edimar Fraga 83 (Bruno Tubarão) Referee: Daniel Nobre Bins ................................................................. Saturday, October 17 fixtures (BRST/GMT) Coritiba v Santos (1700/2000) Fluminense v Ceará (1900/2200) Atlético GO v Athletico Paranaense (1900/2200) São Paulo v Grêmio (2100/0000) Sunday, October 18 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Flamengo (1600/1900) Internacional v Vasco da Gama (1815/2115) RB Bragantino v Sport Recife (2030/2330) Fortaleza v Palmeiras (2030/2330) Monday, October 19 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Goiás (2000/2300) Bahia v Atlético Mineiro (2000/2300) Wednesday, October 21 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Corinthians (2130/0030)