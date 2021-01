Serie A Summaries

Jan 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are BRST) Flamengo in play Palmeiras ................................................................. Fortaleza in play Santos ................................................................. Goiás (0) 0 Yellow card: Heron 50 Subs used: Taylon 58 (Chico), Índio 72 (Vinicius), Pedro Marinho 72 (Miguel Ferreira), Douglas Baggio 85 (Fernandão) Ceará (2) 4 Scorers: Lima 18, Fernando Sobral 45+2, Vinícius Goes 52pen, Vinícius Goes 63 Subs used: Charles 69 (Fernando Sobral), Saulo Mineiro 69 (Leonardo Chú), Felipe Vizeu 77 (Cleber), Pedro 77 (Fabinho), Kelvyn 85 (Alyson) Referee: Heber Roberto Lopes ................................................................. Corinthians (21:00) Sport Recife ................................................................. Saturday, January 23 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Coritiba (1900/2200) Vasco da Gama v Atlético Mineiro (2100/0000) Sunday, January 24 fixtures (BRST/GMT) Athletico Paranaense v Flamengo (1600/1900) Ceará v Palmeiras (1600/1900) Internacional v Grêmio (1600/1900) Sport Recife v Bahia (1815/2115) Atlético GO v Fortaleza (1815/2115) Santos v Goiás (1815/2115) Fluminense v Botafogo (2030/2330) Monday, January 25 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v RB Bragantino (2000/2300) Tuesday, January 26 fixtures (BRST/GMT) Palmeiras v Vasco da Gama (2000/2300) Atlético Mineiro v Santos (2000/2300)