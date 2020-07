Jul 5 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Internazionale (1) 1 Scorers: R. Lukaku 22 Yellow card: Bastoni 41, Bastoni 77 (2nd), D'Ambrosio 91 Missed penalty: L. Martínez 62 Subs used: Sánchez 75 (Eriksen), Esposito 85 (Martínez), Biraghi 85 (Young), Vecino 88 (Gagliardini), Borja Valero 88 (Brozović) Bologna (0) 2 Scorers: M. Juwara 74, Musa Barrow 80 Red card: Soriano 57 Yellow card: Danilo 15, Palacio 78, Juwara 79 Subs used: Bani 65 (Tomiyasu), Palacio 65 (Orsolini), Juwara 65 (Sansone), Svanberg 85 (Musa Barrow), Baldursson 88 (Domínguez) Referee: Luca Pairetto ................................................................. Cagliari (19:30) Atalanta ................................................................. Parma (19:30) Fiorentina ................................................................. Udinese (19:30) Genoa ................................................................. Brescia (19:30) Hellas Verona ................................................................. Sampdoria (19:30) SPAL ................................................................. Napoli (21:45) Roma ................................................................. Tuesday, July 7 fixtures (CET/GMT) Lecce v Lazio (1930/1730) Milan v Juventus (2145/1945) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Cagliari (1930/1730) Genoa v Napoli (1930/1730) Torino v Brescia (2145/1945) Roma v Parma (2145/1945) Atalanta v Sampdoria (2145/1945) Bologna v Sassuolo (2145/1945) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) SPAL v Udinese (1930/1730) Hellas Verona v Internazionale (2145/1945)