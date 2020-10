Oct 20 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Botafogo in play Goiás ................................................................. Bahia (0) 3 Scorers: Daniel 69, Gilberto 80, Gilberto 89 Yellow card: Edson 39, Gilberto 55, Elias 85 Subs used: Marco Antonio 46 (Edson), Gilberto 46 (Clayson), Daniel 57 (Ramon), Alesson 76 (Fessin), Nino Paraíba 79 (Ernando) Atlético Mineiro (1) 1 Scorers: J. Savarino 21 Yellow card: Alonso 67 Subs used: Igor Rabello 46 (Réver), Marrony 79 (Eduardo Sasha), Sávio 82 (Nathan) Referee: Anderson Daronco ................................................................. Wednesday, October 21 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Corinthians (2130/0030) Saturday, October 24 fixtures (BRST/GMT) Atlético Mineiro v Sport Recife (2200/0100)