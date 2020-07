Jul 9 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are CET) SPAL (0) 0 Subs used: Dabo 46 (Missiroli), Espeto 63 (Murgia), Reca 72 (D'Alessandro), Floccari 72 (Castro), Cerri 83 (Petagna) Udinese (2) 3 Scorers: R. De Paul 18, S. Okaka 35, K. Lasagna 81 Subs used: Samir 76 (De Maio), ter Avest 77 (Zeegelaar), Nestorovski 82 (Lasagna), Ł. Teodorczyk 82 (Okaka), Ballarini 92 (Fofana) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Hellas Verona (21:45) Internazionale ................................................................. Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) Lazio v Sassuolo (1715/1515) Brescia v Roma (1930/1730) Juventus v Atalanta (2145/1945) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Genoa v SPAL (1715/1515) Parma v Bologna (1930/1730) Fiorentina v Hellas Verona (1930/1730) Cagliari v Lecce (1930/1730) Udinese v Sampdoria (1930/1730) Napoli v Milan (2145/1945) Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Internazionale v Torino (2145/1945) Tuesday, July 14 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Brescia (2145/1945)