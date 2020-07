Serie A Summaries

Jul 14 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Tuesday (start times are CET) Atalanta (4) 6 Scorers: M. Pašalić 2, M. de Roon 25, R. Malinovskiy 28, D. Zapata 30, M. Pašalić 55, M. Pašalić 58 Subs used: Colley 46 (Zapata), Bellanova 73 (Castagne), Czyborra 74 (Djimsiti), Piccoli 74 (Malinovskiy), Rossi 80 (Sportiello) Brescia (1) 2 Scorers: E. Torregrossa 8, N. Ņpalek 83 Subs used: Tonali 57 (Viviani), Ndoj 61 (Torregrossa), Aye 67 (Donnarumma) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Sampdoria v Cagliari (1930/1730) Bologna v Napoli (1930/1730) Milan v Parma (1930/1730) Lecce v Fiorentina (2145/1945) Roma v Hellas Verona (2145/1945) Sassuolo v Juventus (2145/1945) Udinese v Lazio (2145/1945) Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Torino v Genoa (1930/1730) SPAL v Internazionale (2145/1945) Saturday, July 18 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Atalanta (1715/1515) Cagliari v Sassuolo (1930/1730) Milan v Bologna (2145/1945) Sunday, July 19 fixtures (CET/GMT) Parma v Sampdoria (1715/1515) Genoa v Lecce (1930/1730) Brescia v SPAL (1930/1730) Fiorentina v Torino (1930/1730) Napoli v Udinese (1930/1730) Roma v Internazionale (2145/1945)