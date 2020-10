Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Napoli (4) 4 Scorers: H. Lozano 23, H. Lozano 27, M. Politano 30, V. Osimhen 43 Yellow card: Lozano 79 Subs used: Ghoulam 61 (Politano), Lobotka 75 (Mertens), Malcuit 75 (Bakayoko), Petagna 83 (Osimhen), Demme 83 (Fabián Ruiz) Atalanta (0) 1 Scorers: S. Lammers 69 Yellow card: Rafael Tolói 38, Gosens 46, Djimsiti 81 Subs used: Djimsiti 46 (Palomino), Mojica 46 (Zapata), Lammers 55 (Gómez), Malinovskyi 63 (Iličić), Muriel 81 (Gosens) Referee: Marco Di Bello ................................................................. Internazionale (1) 1 Scorers: R. Lukaku 29 Yellow card: Brozović 64, Vidal 69, Hakimi 83 Subs used: Eriksen 68 (Brozović), Sánchez 83 (Vidal) Milan (2) 2 Scorers: Z. Ibrahimović 13, Z. Ibrahimović 16 Yellow card: Kjær 22, Kessié 46, Ibrahimović 60 Missed penalty: Z. Ibrahimović 13 Subs used: Krunić 62 (Rafael Leão), Samu Castillejo 63 (Saelemaekers), Tonali 87 (Kessié) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Sampdoria (2) 3 Scorers: F. Quagliarella 32, T. Augello 41, M. Damsgaard 74 Yellow card: Ramírez 43, Thorsby 64 Subs used: Verre 57 (Ramírez), Adrien Silva 58 (Ekdal), Damsgaard 68 (Jankto), Léris 79 (Candreva), Baldé 79 (Quagliarella) Lazio (0) 0 Yellow card: Parolo 12, Caicedo 44 Subs used: Marušić 46 (Parolo), Fares 46 (Anderson), Vavro 59 (Hoedt), Muriqi 59 (Caicedo), Cataldi 75 (Lucas Leiva) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Crotone (1) 1 Scorers: S. Nwankwo 12pen Yellow card: Cigarini 14, Reca 67, Magallán 84 Subs used: Rispoli 73 (Pedro Pereira), Siligardi 74 (Vulić), Golemić 83 (Luperto), Petriccione 87 (Molina) Juventus (1) 1 Scorers: Morata 21 Red card: Chiesa 60 Yellow card: Bonucci 11, Portanova 37, Kulusevski 45 Subs used: Cuadrado 56 (Portanova), Bernardeschi 70 (Kulusevski), Rabiot 70 (Arthur) Referee: Francesco Fourneau ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CET/GMT) Bologna v Sassuolo (1230/1030) Spezia v Fiorentina (1500/1300) Torino v Cagliari (1500/1300) Udinese v Parma (1800/1600) Roma v Benevento (2045/1845) Monday, October 19 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Genoa (2045/1845)