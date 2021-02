Serie A Summaries

Feb 15 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Ceará (0) 1 Scorers: Vinícius Goes 78pen Yellow card: Leonardo Chú 22 Subs used: Felipe Vizeu 46 (Saulo Mineiro), Wescley 46 (Charles), Vitor Jacaré 63 (Leonardo Chú), Rick 69 (Fernando Sobral), Klaus 86 (Tiago Pagnussat) Fluminense (1) 3 Scorers: John Kennedy 45, Matheus 59, Samuel 88 Yellow card: Lucca 17 Subs used: Samuel 68 (John Kennedy), Araújo 69 (Lucca), Pacheco 86 (Luiz Henrique), Húdson 86 (Nenê), André 90 (Matheus) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. Sport Recife (20:00) RB Bragantino ................................................................. Wednesday, February 17 fixtures (BRST/GMT) Santos v Corinthians (1900/2200) Coritiba v Palmeiras (1930/2230) Friday, February 19 fixtures (BRST/GMT) São Paulo v Palmeiras (2130/0030) Saturday, February 20 fixtures (BRST/GMT) Coritiba v Ceará (1830/2130) Fortaleza v Bahia (2100/0000)