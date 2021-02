South Africa in Pakistan 2021 Scoreboard

Feb 4 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the first day of 2nd test between Pakistan and South Africa on Thursday at Rawalpindi, Pakistan Pakistan are 145 for 3 Pakistan 1st innings Imran Butt c Quinton de Kock b Keshav Maharaj 15 Abid Ali c Aiden Markram b Anrich Nortje 6 Azhar Ali lbw Keshav Maharaj 0 Babar Azam Not Out 77 Fawad Alam Not Out 42 Extras 2b 0lb 3nb 0pen 0w 5 Total (58.0 overs) 145-3 Fall of Wickets : 1-21 Butt, 2-21 Ali, 3-22 Ali To Bat : Rizwan, Ashraf, Ali, Ali, Shah, Afridi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kagiso Rabada 13 1 36 0 2.77 Anrich Nortje 11 3 30 1 2.73 2nb Keshav Maharaj 25 7 51 2 2.04 George Linde 2.5 1 2 0 0.71 Dean Elgar 1.1 0 6 0 5.14 Wiaan Mulder 5 1 18 0 3.60 1nb ............................. Umpire Ahsan Raza Umpire Aleem Dar Video Asif Yaqoob Match Referee Muhammad Malik