Feb 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 1st t20i between Pakistan and South Africa on Thursday at Lahore, Pakistan Pakistan win by 3 runs Pakistan 1st innings Mohammad Rizwan Not Out 104 Babar Azam Run Out Bjorn Fortuin 0 Haider Ali c Jacques Snyman b Andile Phehlukwayo 21 Hussain Talat st Heinrich Klaasen b Tabraiz Shamsi 15 Iftikhar Ahmed c Reeza Hendricks b Bjorn Fortuin 4 Khushdil Shah c Bjorn Fortuin b Lutho Sipamla 12 Faheem Ashraf c David Miller b Andile Phehlukwayo 4 Mohammad Nawaz Not Out 3 Extras 1b 3lb 0nb 0pen 2w 6 Total (20.0 overs) 169-6 Fall of Wickets : 1-1 Azam, 2-37 Ali, 3-69 Talat, 4-99 Ahmed, 5-134 Shah, 6-143 Ashraf Did Not Bat : Qadir, Afridi, Rauf Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Bjorn Fortuin 3 0 25 1 8.33 Dwaine Pretorius 2 0 13 0 6.50 Andile Phehlukwayo 4 0 33 2 8.25 Lutho Sipamla 4 0 37 1 9.25 Jacques Snyman 1 0 12 0 12.00 Junior Dala 2 0 25 0 12.50 1w Tabraiz Shamsi 4 0 20 1 5.00 1w ............................................................ South Africa 1st innings Janneman Malan b Usman Qadir 44 Reeza Hendricks Run Out Mohammad Rizwan 54 Jacques Snyman b Usman Qadir 2 David Miller c Mohammad Rizwan b Faheem Ashraf 6 Heinrich Klaasen c Hussain Talat b Haris Rauf 12 Andile Phehlukwayo c Haider Ali b Haris Rauf 14 Dwaine Pretorius Not Out 15 Bjorn Fortuin Not Out 17 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 2w 2 Total (20.0 overs) 166-6 Fall of Wickets : 1-53 Malan, 2-61 Snyman, 3-83 Miller, 4-115 Klaasen, 5-134 Hendricks, 6-139 Phehlukwayo Did Not Bat : Dala, Sipamla, Shamsi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Nawaz 4 0 21 0 5.25 1w Haris Rauf 4 0 44 2 11.00 1w Shaheen Afridi 4 0 37 0 9.25 Usman Qadir 4 0 21 2 5.25 Khushdil Shah 1 0 6 0 6.00 Faheem Ashraf 3 0 37 1 12.33 ............................. Umpire Ahsan Raza Umpire Aleem Dar Video Shozab Raza Match Referee Muhammad Malik