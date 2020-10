Oct 18 (OPTA) - Results and fixtures for the Superliga on Sunday (start times are CET) AGF v Horsens in play Vejle (1) 3 Lyngby (1) 2 SønderjyskE v Brøndby (16:00) København v AaB (18:00) Monday, October 19 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Randers (1900/1700) Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Lyngby v OB (1900/1700)