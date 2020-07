Jul 13 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are CET) Relegation Play-offs - Final ................................................................. Hobro (1) 1 Scorers: I. Louati 11 Subs used: Hvilsom 37 (Pedersen), Kirkevold 70 (Sabbi), Bøge 85 (Haarup) Lyngby (0) 2 Scorers: R. Corlu 55, F. Gytkjær 87 Subs used: Nielsen 74 (Marcussen), Gregor 74 (Fosgaard), Christjansen 85 (Hebo), Riel 90 (Corlu), Geertsen 90 (Gytkjær) Aggregate score: 1-2 Referee: Morten Krogh ................................................................. Friday, July 17 fixtures (CET/GMT) Midtjylland v Nordsjælland (1900/1700)