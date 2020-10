Superliga Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) AGF in play Horsens ................................................................. Vejle (1) 3 Scorers: S. Ezatolahi 45, J. Schoop 64, M. Amundsen 70 Yellow card: Ramadani 15 Subs used: Muçolli 46 (Dwamena), Montiel 63 (Ramadani), Gundelund 63 (Yamga), Montano 69 (Faghir) Lyngby (1) 2 Scorers: E. Nielsen 10, J. Gammelby 62 Yellow card: Rømer 36, Rømer 58 (2nd), Geertsen 67 Subs used: Fosgaard 34 (Jakobsen), Warming 60 (Pedersen), Tshiembe 60 (Hebo), Tekşen 85 (Enghardt) Referee: Mikkel Redder ................................................................. SønderjyskE (16:00) Brøndby ................................................................. København (18:00) AaB ................................................................. Monday, October 19 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Randers (1900/1700) Friday, October 23 fixtures (CET/GMT) Lyngby v OB (1900/1700)