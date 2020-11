Superliga Summaries

Nov 20 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) Lyngby (1) 1 Scorers: V. Torp 35 Yellow card: Hamalainen 94 Subs used: Pedersen 82 (Hebo), Delvin 88 (Jakobsen) Horsens (1) 1 Scorers: B. Jacobsen 11 Yellow card: Brock-Madsen 64, Qamili 83 Subs used: Qamili 65 (Lumb), Pohl 65 (Thorsen), Tengstedt 76 (Andreasen) Referee: Benjamin Willaume-Jantzen ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) OB v SønderjyskE (1400/1300) AaB v Nordsjælland (1400/1300) AGF v Midtjylland (1600/1500) Vejle v Brøndby (1800/1700) Monday, November 23 fixtures (CET/GMT) København v Randers (1900/1800)