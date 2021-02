Superliga Summaries

Feb 3 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Wednesday (start times are CET) OB (0) 0 Yellow card: Andersen 38, Sabbi 48, Sabbi 68 (2nd), Tverskov 68 Subs used: Hyllegaard 46 (Jebali), Østrøm 65 (Andersen), Thomasen 76 (Opondo), Frøkjær-Jensen 76 (Drachmann), Lieder 85 (Kløve) Lyngby (0) 1 Scorers: C. Jakobsen 83 Yellow card: Gregor 25, Tshiembe 33, Hebo 48, Gammelby 48, Rømer 84 Subs used: Warming 71 (Gammelby), Fosgaard 77 (Gregor), Kornvig 82 (Hebo) Referee: Mikkel Redder ................................................................. AaB in play København ................................................................. Thursday, February 4 fixtures (CET/GMT) Midtjylland v SønderjyskE (1800/1700) Nordsjælland v Brøndby (2000/1900) Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) SønderjyskE v Vejle (1400/1300) Nordsjælland v OB (1400/1300) Horsens v København (1600/1500) AGF v Lyngby (1800/1700) Brøndby v AaB (2000/1900) Monday, February 8 fixtures (CET/GMT) Randers v Midtjylland (1900/1800)