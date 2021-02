Superliga Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) AaB (0) 0 Yellow card: Granli 36, Kakeeto 38, Granli 85 (2nd) Subs used: Børsting 72 (Hannesbo), Klitten 72 (Ahlmann), Rufo Herraiz 73 (Kakeeto), van Weert 79 (Samuelsen), Ross 87 (Prica) Randers (0) 0 Yellow card: Kamara 28, Marxen 42 Subs used: Hammershøy-Mistrati 67 (Lauenborg), Klysner 74 (Kehinde), Lauridsen 82 (Kamara), Sambou 82 (Kallesøe) Referee: Michael Tykgaard ................................................................. Vejle in play Nordsjælland ................................................................. Lyngby (16:00) Brøndby ................................................................. Midtjylland (18:00) Horsens ................................................................. OB (20:00) AGF ................................................................. Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) København v SønderjyskE (1900/1800) Friday, February 19 fixtures (CET/GMT) AaB v Midtjylland (1900/1800)