Jul 3 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) Relegation Round ................................................................. Esbjerg (1) 1 Scorers: R. Kurzawa 45+2 Yellow card: Austin 39 Subs used: Soiri 65 (Dauda), Anyembe 76 (Conboy), Larsen 76 (Brinch), Mortensen 83 (Parunashvili), Røjkjær 83 (Egelund) Horsens (1) 2 Scorers: H. Hansson 15, A. Okosun 72 Missed penalty: B. Jacobsen 79 Subs used: Frantsen 42 (Hansson), Gomez 59 (Nymann), Therkildsen 59 (Kjaer), Gemmer 60 (Brock-Madsen) Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. Saturday, July 4 fixtures (CET/GMT) Silkeborg v Lyngby (1430/1230) SønderjyskE v OB (1800/1600) Sunday, July 5 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Midtjylland (1400/1200) Hobro v Randers (1600/1400) AaB v Brøndby (1800/1600) AGF v København (2000/1800) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Randers v Esbjerg (1800/1600) Horsens v Hobro (1800/1600) OB v Silkeborg (2000/1800) Lyngby v SønderjyskE (2000/1800)