Jul 5 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Championship Round ................................................................. Nordsjælland (0) 0 Yellow card: Sadiq 33, Hansen 38, Sulemana 48, Thychosen 95 Subs used: Atanga 46 (Sadiq), Rothmann 66 (Sulemana), Rygaard 80 (Andersen), Christensen 80 (Diomande), Mumin 89 (Damsgaard) Midtjylland (0) 1 Scorers: A. Dreyer 49 Yellow card: Frank 39, Madsen 77, Cajuste 77, Frank 95 (2nd) Subs used: Nicolaisen 66 (Sviatchenko), Madsen 67 (Mabil), Vibe 80 (Kaba), Schwartz 93 (Cajuste) Referee: Aydin Uslu ................................................................. Relegation Round ................................................................. Hobro (16:00) Randers ................................................................. Championship Round ................................................................. AaB (18:00) Brøndby ................................................................. AGF (20:00) København ................................................................. Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Randers v Esbjerg (1800/1600) Horsens v Hobro (1800/1600) OB v Silkeborg (2000/1800) Lyngby v SønderjyskE (2000/1800) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) Brøndby v Nordsjælland (1800/1600) AaB v AGF (1800/1600) Midtjylland v København (2000/1800)