Dec 14 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Monday (start times are CET) OB (1) 1 Scorers: M. Opondo 14 Yellow card: Drachmann 48, Opondo 94 Subs used: Guðjohnsen 46 (Drachmann), Hyllegaard 72 (Sabbi), Lieder 80 (Jebali) Midtjylland (0) 1 Scorers: S. Kaba 67 Yellow card: Anderson 63, Isaksen 84 Subs used: Sisto 64 (Anderson), Isaksen 74 (Evander), Mabil 85 (Dreyer) Referee: Sandi Putros .................................................................