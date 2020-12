Dec 11 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) Randers (0) 3 Scorers: A. Kamara 47, V. Hammershøj-Mistrati 67, A. Rømer 71pen Yellow card: Kehinde 39, Kopplin 52 Subs used: Hammershøj-Mistrati 46 (Lauenborg), Sambou 67 (Kehinde), Klysner 67 (Egho), Nielsen 83 (Greve), Bundgaard 92 (Kamara) Vejle (1) 1 Scorers: W. Faghir 33 Yellow card: Ramadani 70 Subs used: Jensen 63 (Muçolli), Ojala 77 (Henriksen), Luis Henrique 77 (Hetemi), Davidsen 82 (Greve) Referee: Mads-Kristoffer Kristoffersen ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Horsens v AGF (1400/1300) AaB v Lyngby (1400/1300) Nordsjælland v København (1600/1500) Brøndby v SønderjyskE (1800/1700) Monday, December 14 fixtures (CET/GMT) OB v Midtjylland (1900/1800)