Superliga Summaries

Sep 13 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Horsens in play Randers ................................................................. Lyngby (0) 0 Yellow card: Gytkjær 43 Subs used: Marcussen 67 (Nielsen), Rømer 67 (Riel), Pedersen 79 (Jakobsen), Jørgensen 86 (Hamalainen) AaB (0) 0 Red card: Prica 77 Yellow card: Pedro Ferreira 13 Subs used: Prica 64 (van Weert), Nkada 64 (Børsting), Kakeeto 82 (Kusk), Christensen 90 (Fossum) Referee: Mikkel Redder ................................................................. Brøndby (16:00) Nordsjælland ................................................................. OB (18:00) København ................................................................. Monday, September 14 fixtures (CET/GMT) AGF v Vejle (1900/1700)