Jul 4 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are CET) Relegation Round ................................................................. Silkeborg (0) 2 Scorers: N. Vallys 60, N. Vallys 79 Yellow card: Júnior Brumado 29, Brink 52 Subs used: Crone 46 (Dahl), Okkels 61 (Moberg), Lesniak 72 (Brink), Holten 72 (Júnior Brumado), Jørgensen 89 (Madsen) Lyngby (0) 0 Yellow card: Jørgensen 88 Subs used: Marcussen 63 (Gregor), Geertsen 72 (Hebo), Tekşen 72 (Warming), Westergaard 72 (Ørnskov), Nielsen 80 (Gytkjær) Referee: Jonas Hansen ................................................................. SønderjyskE (18:00) OB ................................................................. Sunday, July 5 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Midtjylland (1400/1200) Hobro v Randers (1600/1400) AaB v Brøndby (1800/1600) AGF v København (2000/1800) Wednesday, July 8 fixtures (CET/GMT) Randers v Esbjerg (1800/1600) Horsens v Hobro (1800/1600) OB v Silkeborg (2000/1800) Lyngby v SønderjyskE (2000/1800) Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) Brøndby v Nordsjælland (1800/1600) AaB v AGF (1800/1600) Midtjylland v København (2000/1800)