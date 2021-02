Superliga Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) AaB (0) 0 Yellow card: Thelander 79 Subs used: Kusk 61 (Samuelsen), Rufo Herraiz 61 (Kakeeto), Klitten 76 (Ahlmann), Prica 76 (Hannesbo), van Weert 85 (Børsting) Midtjylland (1) 2 Scorers: S. Kaba 27, Evander 72 Yellow card: Kaba 38 Subs used: Pfeiffer 65 (Kaba), Mabil 65 (Sisto), Anderson 85 (Cajuste), Madsen 95 (Onyeka) Referee: Jørgen Daugbjerg Burchardt ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Randers v Nordsjælland (1400/1300) Horsens v OB (1400/1300) AGF v SønderjyskE (1600/1500) Brøndby v Vejle (1800/1700) Monday, February 22 fixtures (CET/GMT) Lyngby v København (1900/1800)