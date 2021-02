Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Friday (start times are CET) Vejle (0) 0 Subs used: Davidsen 61 (Bengtsson), Engel 61 (Onugkha), Yamga 84 (Allan Sousa) Horsens (0) 0 Yellow card: Jacobsen 32 Subs used: Jacobsen 67 (Nymann), Brock-Madsen 67 (Brajanac), Gomez 78 (Ludwig), Gemmer 84 (Dyhr), Á. Hlynsson 84 (Hansson) Referee: Anders Poulsen ................................................................. Sunday, February 28 fixtures (CET/GMT) OB v Randers (1400/1300) Nordsjælland v AaB (1400/1300) København v AGF (1600/1500) Midtjylland v Brøndby (1800/1700) Monday, March 1 fixtures (CET/GMT) SønderjyskE v Lyngby (1900/1800) Wednesday, March 3 fixtures (CET/GMT) AGF v Nordsjælland (1800/1700) Horsens v AaB (1800/1700) København v Vejle (2000/1900)