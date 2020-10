Oct 18 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Saturday (start times are CET) Midtjylland (0) 3 Scorers: S. Kaba 66, A. Dreyer 81, P. Sisto 86 Yellow card: Cajuste 34, Kaba 50 Missed penalty: Evander 43 Subs used: Vibe 72 (Mabil), Madsen 72 (Cajuste) OB (1) 1 Scorers: E. Sabbi 26 Yellow card: Okosun 31, Sabbi 56, Thomasen 66, Þrándarson 85, Lund 90 Subs used: Lund 46 (Hyllegaard), Fenger 64 (Sabbi), Þrándarson 75 (Frøkjær-Jensen) Referee: Michael Tykgaard ................................................................. Sunday, October 18 fixtures (CET/GMT) AGF v Horsens (1400/1200) Vejle v Lyngby (1400/1200) SønderjyskE v Brøndby (1600/1400) København v AaB (1800/1600) Monday, October 19 fixtures (CET/GMT) Nordsjælland v Randers (1900/1700)