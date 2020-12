Dec 17 (OPTA) - Summaries for the Taça da Liga on Thursday (start times are WET) Quarter-finals ................................................................. Sporting Braga (1) 3 Scorers: Paulinho 14, Paulinho 59, Paulinho 78 Yellow card: Bruno Viana 22, Galeno 93 Subs used: Ali Musrati 68 (Iuri Medeiros), João Novais 86 (Castro), Rodrigo Gomes 90 (Ricardo Horta), Abel Ruiz 90 (Paulinho) Estoril (0) 1 Scorers: André Franco 64 Subs used: Murilo 79 (André Vidigal), Rosier 79 (Miguel Crespo), João Carlos 86 (Yakubu), Lazare 86 (Gamboa), Chiquinho 86 (Harramiz) Referee: Luis Miguel Branco Godinho .................................................................