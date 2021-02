Tennis-Australian Open order of play on Thursday

MELBOURNE, Feb 10 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the fourth day of the Australian Open on Thursday (play begins at 0000 GMT, prefix number denotes seeding):

ROD LAVER ARENA

Danielle Collins (U.S.) v 6-Karolina Pliskova (Czech Republic)

1-Ash Barty (Australia) v Daria Gavrilova (Australia)

5-Stefanos Tsitsipas (Greece) v Thanasi Kokkinakis (Australia)

Not before 0800 GMT

Coco Gauff (U.S.) v 5-Elina Svitolina (Ukraine)

Michael Mmoh (U.S.) v 2-Rafa Nadal (Spain)

MARGARET COURT ARENA

11-Belinda Bencic (Switzerland) v Svetlana Kuznetsova (Russia)

4-Sofia Kenin (U.S.) v Kaia Kanepi (Estonia)

Tomas Machac (Czech Republic) v 9-Matteo Berrettini (Italy)

Not before 0800 GMT

Pablo Cuevas (Uruguay) v 21-Alex de Minaur (Australia)

Jessica Pegula (U.S.) v Samantha Stosur (Australia)

JOHN CAIN ARENA

7-Andrey Rublev (Russia) v Thiago Monteiro (Brazil)

21-Anett Kontaveit (Estonia) v Heather Watson (Britain)

16-Fabio Fognini (Italy) v Salvatore Caruso (Italy)

Not before 0800 GMT

Roberto Carballes Baena (Spain) v 4-Daniil Medvedev (Russia)