Tennis-French Open order of play on Tuesday

Sept 28 (Reuters) - Order of play on the main showcourts on the third day of the French Open on Tuesday (play begins at 0900 GMT, prefix number denotes seeding):

COURT PHILIPPE CHATRIER

Mayar Sherif (Egypt) v 2-Karolina Pliskova (Czech Republic)

Laura Siegemund (Germany) v Kristina Mladenovic (France)

1-Novak Djokovic (Serbia) v Mikael Ymer (Sweden)

9-Denis Shapovalov (Canada) v Gilles Simon (France)

COURT SUZANNE LENGLEN

Vasek Pospisil (Canada) v 7-Matteo Berrettini (Italy)

Ludmilla Samsonova (Russia) v 4-Sofia Kenin (U.S.)

Jaume Munar (Spain) v 5-Stefanos Tsitsipas (Greece)

8-Aryna Sabalenka (Belarus) v Jessica Pegula (U.S.)

COURT SIMONNE MATHIEU

21-Jennifer Brady (U.S.) v Clara Tauson (Denmark)

Sam Querrey (U.S.) v 13-Andrey Rublev (Russia)

10-Roberto Bautista Agut (Spain) v Richard Gasquet (France)

Pauline Parmentier (France) v Veronika Kudermetova (Russia) (Compiled by Manasi Pathak in Chennai Editing by Christian Radnedge)