Sep 13 (Gracenote) - Results for Stage 7, Tirreno-Adriatico on Sunday. Stage 7 Pieve Torina to Loreto, 181 km, Road race. Overall leader Simon Yates ENG (Mitchelton - Scott) Stage winners 1 Mathieu van der Poel NED (Alpecin - Fenix) 2 Ruben Guerreiro POR (EF Pro Cycling) 3 Matteo Fabbro ITA (BORA - hansgrohe) Last stage will be : Sep 14-Stage 8 San Benedetto del Tronto to San Benedetto del Tronto, 10.1 km, Individual time trial.