Sep 16 (OPTA) - Results and fixtures for the UEFA Champions League on Wednesday (start times are CET) 3rd Qualifying Round -------------------------------------------------------- Omonia Nicosia (1) 5 Crvena Zvezda (1) 3 .... full-time: 1-1 extra-time: 1-1 penalties: 4-2 Omonia Nicosia win 5-3 on penalties Qarabağ v Molde in play Ferencváros v Dinamo Zagreb in play Maccabi Tel Aviv v Dinamo Brest in play Midtjylland v Young Boys (20:30)