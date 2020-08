Aug 25 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) 2nd Qualifying Round ................................................................. Tirana (0) 0 Yellow card: Vangjeli 32, Çelhaka 43, Najdovski 53 Subs used: Vrapi 73 (Cobbinah), Toli 76 (Hoxhallari), Avdijaj 85 (Elton Calé) Crvena Zvezda (0) 1 Scorers: Tómané 61 Yellow card: Sanogo 34 Subs used: Ivanić 46 (Spiridonović), Rodić 60 (Degenek), Petrović 83 (Kanga) Referee: Kaspar Sjöberg ................................................................. PAOK (3) 3 Scorers: C. Tzolis 7, C. Tzolis 24, D. Pelkas 30 Yellow card: Michailidis 22, Ingason 46, El Kaddouri 63, Pelkas 69 Subs used: Limnios 44 (Rodrigo Alves), Esiti 76 (Pelkas), Léo Jabá 84 (Tzolis) Beşiktaş (1) 1 Scorers: C. Larin 37 Yellow card: N'Sakala 11 Subs used: Özyakup 46 (Boyd), Toköz 70 (Mensah), Nayir 82 (N'Sakala) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Wednesday, August 26 fixtures (CET/GMT) AZ v Viktoria Plzeň (1630/1430) Celje v Molde (1800/1600) Sūduva v Maccabi Tel Aviv (1800/1600) Qarabağ v Sheriff (1800/1600) Lokomotiva Zagreb v Rapid Wien (1900/1700) Ludogorets v Midtjylland (1930/1730) Dinamo Brest v Sarajevo (2000/1800) CFR Cluj v Dinamo Zagreb (2000/1800) Legia Warszawa v Omonia Nicosia (2000/1800) Young Boys v KÍ (2015/1815) Celtic v Ferencváros (2045/1845)