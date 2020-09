UEFA Champions League Summaries

Sep 22 (OPTA) - Summaries for the UEFA Champions League on Tuesday (start times are CET) Play-offs ................................................................. Krasnodar (1) 2 Scorers: V. Claesson 39pen, R. Cabella 70 Yellow card: Kaio Pantaleão 6, Claesson 55, Berg 88, Olsson 91 Subs used: Utkin 81 (Cabella), Suleymanov 86 (Wanderson) PAOK (1) 1 Scorers: D. Pelkas 32 Yellow card: Schwab 8, José Crespo 76, Ingason 91 Missed penalty: D. Pelkas 7 Subs used: Biseswar 79 (Pelkas), Świderski 84 (Tzolis) Aggregate score: 2-1 Referee: Clément Turpin ................................................................. Slavia Praha in play Midtjylland ................................................................. Maccabi Tel Aviv (1) 1 Scorers: D. Biton 9 Yellow card: Yeini 66 Subs used: Ben Chaim 61 (Barsky), Shechter 71 (Karzev), Hozez 82 (Baltaksa) Salzburg (0) 2 Scorers: D. Szoboszlai 49pen, M. Okugawa 57 Yellow card: Szoboszlai 85 Subs used: Koïta 46 (Berisha), Okafor 76 (Okugawa), Camara 87 (Szoboszlai) Aggregate score: 1-2 Referee: Michael Oliver ................................................................. Wednesday, September 23 fixtures (CET/GMT) Olympiakos Piraeus v Omonia Nicosia (2100/1900) Molde v Ferencváros (2100/1900) Gent v Dynamo Kyiv (2100/1900)