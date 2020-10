UEFA Europa League Summaries

Oct 22 (OPTA) - Summaries for the UEFA Europa League on Thursday (start times are CET) Group Stage ................................................................. Napoli in play AZ ................................................................. Rijeka in play Real Sociedad ................................................................. Bayer Leverkusen (2) 6 Scorers: N. Amiri 11, L. Alario 16, M. Diaby 61, K. Bellarabi 79, K. Bellarabi 83, F. Wirtz 87 Yellow card: Baumgartlinger 40, Bender 45, Wendell 57 Subs used: Wirtz 74 (Palacios), Bellarabi 74 (Alario), Tah 81 (Bender), Dragović 82 (Bender) Nice (1) 2 Scorers: A. Gouiri 31, A. Claude Maurice 90 Yellow card: Gouiri 32, N'Soki 50 Subs used: Claude Maurice 63 (Boudaoui), Rony Lopes 63 (N'Soki), Maolida 71 (Dolberg), Atal 79 (Lotomba), Ndoye 80 (Lees Melou) Referee: Fran Jović ................................................................. Hapoel Be'er Sheva in play Slavia Praha ................................................................. Standard Liège in play Rangers ................................................................. Lech Poznań in play Benfica ................................................................. Dundalk in play Molde ................................................................. Rapid Wien in play Arsenal ................................................................. Young Boys in play Roma ................................................................. CSKA Sofia in play CFR Cluj ................................................................. PSV in play Granada ................................................................. PAOK in play Omonia Nicosia ................................................................. Tottenham Hotspur (21:00) LASK ................................................................. Ludogorets (21:00) Antwerp ................................................................. Sparta Praha (21:00) Lille ................................................................. Celtic (21:00) Milan ................................................................. Dinamo Zagreb (21:00) Feyenoord ................................................................. Wolfsberger AC (21:00) CSKA Moskva ................................................................. Maccabi Tel Aviv (21:00) Qarabağ ................................................................. Villarreal (21:00) Sivasspor ................................................................. Sporting Braga (21:00) AEK Athens ................................................................. Leicester City (21:00) Zorya ................................................................. Hoffenheim (21:00) Crvena Zvezda ................................................................. Slovan Liberec (21:00) Gent .................................................................