Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Borussia Dortmund (1) 1 Scorers: G. Reyna 39 Yellow card: Can 26, Mateu Morey 66 Subs used: Reinier 59 (Can), Schulz 64 (Bellingham), Moukoko 86 (Raphaël Guerreiro), Brandt 86 (Sancho), Zagadou 86 (Akanji) Stuttgart (1) 5 Scorers: S. Wamangituka 26pen, S. Wamangituka 52, P. Förster 60, T. Coulibaly 63, N. González 90+1 Yellow card: Mavropanos 28, Endo 40, Wamangituka 50 Subs used: González 67 (Coulibaly), Massimo 67 (Wamangituka), Egloff 77 (Förster), Churlinov 88 (Klimowicz), Stenzel 88 (Mavropanos) Referee: Christian Dingert ................................................................. RB Leipzig (2) 2 Scorers: M. Sabitzer 26pen, Daniel Olmo 41 Yellow card: Kampl 43, Mukiele 47, Upamecano 78 Subs used: Adams 46 (Kampl), Wosz 65 (Mukiele), Forsberg 72 (Sabitzer), Sørloth 72 (Haidara), Borkowski 90 (Kluivert) Werder Bremen (0) 0 Yellow card: Augustinsson 25 Subs used: Moisander 72 (Ö. Toprak), Chong 72 (Schmid), Woltemade 81 (Bittencourt), Mbom 81 (Möhwald), Ōsako 89 (Groß) Referee: Sören Storks ................................................................. Borussia M'gladbach (0) 1 Scorers: B. Embolo 70 Yellow card: Wendt 12, Lazaro 43, Neuhaus 82 Subs used: Plea 64 (Herrmann), Thuram 65 (Traoré), Lainer 65 (Wendt), Stindl 85 (Wolf), Bénes 85 (Neuhaus) Hertha BSC (0) 1 Scorers: M. Guendouzi 47 Yellow card: Pekarík 26, Guendouzi 68 Subs used: Tousart 75 (Darida), Leckie 75 (Lukébakio), Ngankam 75 (Dilrosun), Redan 85 (Piątek) Referee: Robert Hartmann ................................................................. Freiburg (0) 2 Scorers: V. Grifo 79pen, Jeong Woo-Yeong 90+2 Yellow card: Höler 26, Höfler 66, Grifo 80 Subs used: Sallai 68 (Höler), Tempelmann 77 (Schmid), Demirović 77 (Petersen), Jeong Woo-Yeong 86 (Grifo) Arminia Bielefeld (0) 0 Subs used: Córdova 61 (Soukou), Seufert 82 (Hartel), Gebauer 82 (Schipplock), Müller 89 (Anderson Lucoqui) Referee: Harm Osmers ................................................................. Mainz 05 (0) 0 Yellow card: Niakhate 37, Latza 46, Onisiwo 67, Stöger 75 Subs used: Stöger 67 (Latza), Quaison 68 (Boëtius), Malong 76 (Hack), Abass 76 (Burkardt) Köln (0) 1 Scorers: E. Rexhbecaj 55 Yellow card: Özcan 70, Duda 75, Duda 76 (2nd), Horn 81 Subs used: Modeste 60 (Thielmann), Katterbach 82 (Jakobs), Drexler 82 (Rexhbecaj), Schmitz 95 (Özcan) Referee: Felix Zwayer ................................................................. Union Berlin (1) 1 Scorers: G. Prömel 4 Yellow card: Knoche 45, Prömel 72, Becker 78 Subs used: Teuchert 36 (Ingvartsen), Ryerson 71 (Griesbeck), Endo 71 (Bülter), Gentner 91 (Awoniyi) Bayern München (0) 1 Scorers: R. Lewandowski 67 Yellow card: Davies 30, Gnabry 37 Subs used: Sané 63 (Musiala), Tolisso 76 (Goretzka), Choupo-Moting 88 (Gnabry) Referee: Bastian Dankert ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Augsburg v Schalke 04 (1530/1430) Bayer Leverkusen v Hoffenheim (1800/1700) Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Eintracht Frankfurt v Borussia M'gladbach (1830/1730) Hertha BSC v Mainz 05 (2030/1930) Werder Bremen v Borussia Dortmund (2030/1930) Stuttgart v Union Berlin (2030/1930) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Schalke 04 v Freiburg (1830/1730) Bayern München v Wolfsburg (2030/1930) Hoffenheim v RB Leipzig (2030/1930) Köln v Bayer Leverkusen (2030/1930) Arminia Bielefeld v Augsburg (2030/1930)