UPDATE 10-China Super League Summaries

Sep 5 (OPTA) - Summaries for the China Super League on Saturday (start times are CST) Hebei CFFC (1) 2 Scorers: Wang Qiuming 45, Marcão 90+5 Yellow card: Wang Qiuming 37, Memišević 63, Bao Yaxiong 65, Pan Ximing 72, Turay 84 Subs used: Turay 84 (Paulinho), Luo Senwen 84 (Wang Qiuming), Jiang Wenjun 93 (Yin Hongbo), Luo Shipeng 97 (Marcão) Shanghai SIPG (0) 0 Yellow card: Hulk 32, Yu Hai 49, Mirahmetjan Muzepper 61 Subs used: Mirahmetjan Muzepper 46 (Oscar), Wang Shenchao 46 (Lin Chuangyi), Chen Binbin 46 (Lei Wenjie), Li Shenglong 68 (Yu Hai), Lü Wenjun 68 (Ricardo Lopes) Referee: Wei Liu ................................................................. Qingdao Huanghai (0) 0 Yellow card: Yang Yu 14, Minala 47, Wang Wei 54, Zou Zheng 69 Subs used: Alessandrini 32 (Bari Muhammateli), Wang Dong 53 (Yang Yu), Yan Zihao 60 (Shi Zhe), Cleo 60 (Zhu Jianrong) Shijiazhuang Ever Bright (0) 1 Scorers: Chen Pu 87 Yellow card: Wang Peng I 50, Wang Zihao 81, Shao Puliang 95 Subs used: Maritu 24 (Muriqui), Chen Pu 46 (Liu Xinyu), Piao Shihao 46 (Liao Chengjian), Wang Zihao 69 (Zhong Jiyu), Yang Yun 92 (Maritu) Referee: Yinhao Shen ................................................................. Sunday, September 6 fixtures (CST/GMT) Tianjin Teda v Chongqing Dangdai Lifan (1800/1000) Wuhan Zall v Beijing Guoan (2000/1200) Tuesday, September 8 fixtures (CST/GMT) Guangzhou R&F v Henan Jianye (1800/1000) Dalian Pro v Jiangsu Suning (2000/1200) Wednesday, September 9 fixtures (CST/GMT) Guangzhou Evergrande v Shenzhen (1800/1000) Shanghai Shenhua v Shandong Luneng (2000/1200) Thursday, September 10 fixtures (CST/GMT) Beijing Guoan v Tianjin Teda (1800/1000) Shanghai SIPG v Qingdao Huanghai (2000/1200)