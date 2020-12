UPDATE 10-Copa del Rey Summaries

Dec 16 (OPTA) - Summaries for the Copa del Rey on Tuesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Atlético Pulpileño (0) 1 Scorers: Pedro Montero 67 Yellow card: Matías No 44, José Manuel 51, Samuel López 71 Subs used: Primo 46 (Mario Hernández), Juanra 46 (Juanan), López 59 (Traoré), Cristo 59 (Javier Manzano), Álvaro Garrido 63 (José Manuel) Lugo (0) 2 Scorers: M. El Hacen 57, M. El Hacen 88 Yellow card: Luis Castro 62, Quindimil 65, Marcelo Djaló 70, Manu Barreiro 86 Missed penalty: Manu Barreiro 56 Subs used: Chris Ramos 32 (Iriome), El Hacen 46 (José Carrillo), Manu Barreiro 46 (Juanpe), Hugo Rama 76 (Antón Escobar), Xavi Torres 90 (Cristian) Attendance: 400 Referee: Rafael Sánchez López ................................................................. Marchamalo (0) 2 Scorers: Carlos Fernández 63, José Cerro 118 Yellow card: Nachete 42 Subs used: José Cerro 55 (Juan Rojo), Guille Atance 55 (Juan Martínez), Alberto Moraga 75 (Victor Illana), Daniel Fernández 83 (Diego del Amo), Dani Ponce 105 (Nachete) Huesca (1) 3 Scorers: Rafa Mir 9, Rafa Mir 94, Rafa Mir 111 Yellow card: Nwakali 56 Subs used: Eugeni Valderrama 46 (Juan Carlos), Nwakali 46 (Doumbia), Javi Ontiveros 76 (Dani Escriche), Kevin Omoruyi 113 (Rafa Mir), Manuel Galán 114 (Jaime Seoane) At full time: 1-1 After extra time: 2-3 Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Tomares (0) 0 Red card: Sergio Buzón 48 Yellow card: Javier Apolinar 46 Subs used: Mario Borrueco 29 (Iván Merino), Álex Carmona 46 (Álvaro Acosta), José Ignacio Gil 46 (Pepe Castillejo), Carlos Fraile 54 (Sica), Salado 68 (Ale Jiménez) Osasuna (2) 6 Scorers: Kike Barja 23, F. Roncaglia 30, Enric Gallego 49pen, E. Delgado 69, Kike Barja 83, J. Calleri 89 Yellow card: Brandon 46 Subs used: Asier Córdoba 46 (Juan Cruz), Roberto Torres 63 (Javi Martínez), Aimar Oroz 63 (Brašanac), Jorge Herrando 73 (Delgado), Calleri 77 (Enric Gallego) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Cantolagua (0) 0 Yellow card: Asier Pérez 67 Subs used: Asier Pérez 46 (Carlos Arcelus), Julian Garcia 46 (Julen Úriz), Miguel Galisteo 65 (Dani Navarrete), Jon Perez 74 (Javi Ayesa), Pablo Ayesa 74 (Adrián Echeverri) Real Valladolid (2) 5 Scorers: Toni Suárez 31, Jota 37, Kuki 55, Toni Suárez 64, Rubén Alcaraz 88 Yellow card: Miguel Rubio 41 Subs used: Kuki 46 (Sergio Benito), Roque Mesa 63 (Fede), Sergio López 64 (Jota), Rubén Alcaraz 77 (Luis Pérez) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Sestao River (0) 0 Yellow card: Xabier Galán 55, Ander Gago 68, Zumalakárregui 89, Xabi Auzmendi 102 Subs used: Borja Álvarez 60 (Jusu Juste), Ander Gago 60 (Unai Buján), Txema Pan 75 (Aritz Pascual), Xabi Auzmendi 75 (Julen Huidobro), Omar Kaci 95 (Markel Bravo), Gari Basaras 105 (Huete) Tenerife (0) 2 Scorers: S. Shashoua 99, E. Apeh 103 Yellow card: Shashoua 49, Alberto Jiménez 108 Subs used: Alberto Jiménez 46 (Bruno Wilson), Fran Sol 61 (Jorge Padilla), Nono 69 (Suso Santana), Ramón Folch 69 (Vada), Apeh 79 (Joselu), Dylan 105 (Javier Alonso) At full time: 0-0 After extra time: 0-2 Referee: Daniel Ocón Arráiz ................................................................. Portugalete (0) 1 Scorers: Valero 73 Yellow card: Ander Santamaría 95 Subs used: Adrián Güemes 60 (Urko Vera), Thaylor Lubanzadio 61 (Bittor), Chopi 72 (Ayala), Diego Rozas 75 (Mario Musy), Antonio Salado 76 (Valero) Ponferradina (0) 0 Red card: Pașcanu 96 Yellow card: Pașcanu 96 Subs used: Dani Romera 46 (Viedma), Curro Sánchez 46 (Carlos Doncel), Pașcanu 54 (José Amo), Pablo Larrea 61 (Erik Morán), Pablo Valcarce 61 (Sidibé) Referee: Iosu Galech Apezteguía ................................................................. Ciudad de Lucena (0) 0 Yellow card: Michael Conejero 6 Subs used: Guille Roldán 46 (Maero), Pablo Molina 46 (Zurdo), Marcos Pérez 58 (Nacho Fernández), Mario Sánchez 68 (Víctor Morillo), Juanma 85 (Michael Conejero) Sevilla (3) 3 Scorers: Óscar Rodríguez 2, L. de Jong 14, Joan Jordán 45pen Yellow card: Vázquez 25, Sergi Gómez 76 Subs used: Carlos Fernández 46 (de Jong), Gnagnon 61 (Vázquez), Antonio Zarzana 80 (Idrissi), Ocampos 80 (Óliver Torres), Koundé 87 (Joan Jordán) Attendance: 400 Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Ourense CF (0) 0 Red card: Wadir 53 Yellow card: Juanvi Canales 81, Kanteh 88 Subs used: Iván Orts 22 (Rodríguez), Kanteh 62 (Hassane Adamou), Borja Lorenzo 85 (Óscar Lorenzo), Andoni Pérez 86 (Jesús Braganza), Ernesto Ropa 87 (Willian) Leganés (0) 1 Scorers: Sergio González 102 Yellow card: Eraso 14, Omeruo 72 Subs used: Ignasi Miquel 74 (Omeruo), Sabin Merino 75 (Dani Ojeda), Javier Avilés 76 (Juan Muñoz), Rubén Pardo 77 (Eraso), Borja Bastón 106 (Miguel de la Fuente), Robert Ibáñez 106 (Bua) At full time: 0-0 After extra time: 0-1 Attendance: 800 Referee: Iñaki Bikandi Garrido ................................................................. CD Coria (1) 2 Scorers: Iván Fernández 17, Mahíllo 56 Yellow card: Álvaro 26, Álex Hernández 36, Pino 79, Mahíllo 86, Pino 92 (2nd) Subs used: Sergio Hernández 47 (Iván Fernández), Antonio 59 (Isma), Lucas Hernandez 80 (Álex Hernández), José Giráldez 80 (Chema Martín), Demetrio 82 (David López) Real Oviedo (2) 3 Scorers: Viti Rozada 41, Rafa Mújica 43, Rafa Mújica 77 Yellow card: Cedric Teguia 30, Mossa 69, Christian Fernández 94 Subs used: Javi Mier 66 (Aburjania), Nahuel Leiva 66 (Riki Rodríguez), Marco Sangalli 82 (Rafa Mújica), Obeng 82 (Viti Rozada), Lucas Ahijado 86 (Mossa) Referee: Luis Mario Milla Alvéndiz ................................................................. Atlético Pulpileño (0) 1 Scorers: Pedro Montero 67 Yellow card: Matías No 44, José Manuel 51, Samuel López 71 Subs used: Primo 46 (Mario Hernández), Juanra 46 (Juanan), López 59 (Traoré), Cristo 59 (Javier Manzano), Álvaro Garrido 63 (José Manuel) Lugo (0) 2 Scorers: M. El Hacen 57, M. El Hacen 88 Yellow card: Luis Castro 62, Quindimil 65, Marcelo Djaló 70, Manu Barreiro 86 Missed penalty: Manu Barreiro 56 Subs used: Chris Ramos 32 (Iriome), El Hacen 46 (José Carrillo), Manu Barreiro 46 (Juanpe), Hugo Rama 76 (Antón Escobar), Xavi Torres 90 (Cristian) Attendance: 400 Referee: Rafael Sánchez López ................................................................. Marchamalo (0) 2 Scorers: Carlos Fernández 63, José Cerro 118 Yellow card: Nachete 42 Subs used: José Cerro 55 (Juan Rojo), Guille Atance 55 (Juan Martínez), Alberto Moraga 75 (Victor Illana), Daniel Fernández 83 (Diego del Amo), Dani Ponce 105 (Nachete) Huesca (1) 3 Scorers: Rafa Mir 9, Rafa Mir 94, Rafa Mir 111 Yellow card: Nwakali 56 Subs used: Eugeni Valderrama 46 (Juan Carlos), Nwakali 46 (Doumbia), Javi Ontiveros 76 (Dani Escriche), Kevin Omoruyi 113 (Rafa Mir), Manuel Galán 114 (Jaime Seoane) At full time: 1-1 After extra time: 2-3 Referee: José Luis Munuera Montero ................................................................. Tomares (0) 0 Red card: Sergio Buzón 48 Yellow card: Javier Apolinar 46 Subs used: Mario Borrueco 29 (Iván Merino), Álex Carmona 46 (Álvaro Acosta), José Ignacio Gil 46 (Pepe Castillejo), Carlos Fraile 54 (Sica), Salado 68 (Ale Jiménez) Osasuna (2) 6 Scorers: Kike Barja 23, F. Roncaglia 30, Enric Gallego 49pen, E. Delgado 69, Kike Barja 83, J. Calleri 89 Yellow card: Brandon 46 Subs used: Asier Córdoba 46 (Juan Cruz), Roberto Torres 63 (Javi Martínez), Aimar Oroz 63 (Brašanac), Jorge Herrando 73 (Delgado), Calleri 77 (Enric Gallego) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Cantolagua (0) 0 Yellow card: Asier Pérez 67 Subs used: Asier Pérez 46 (Carlos Arcelus), Julian Garcia 46 (Julen Úriz), Miguel Galisteo 65 (Dani Navarrete), Jon Perez 74 (Javi Ayesa), Pablo Ayesa 74 (Adrián Echeverri) Real Valladolid (2) 5 Scorers: Toni Suárez 31, Jota 37, Kuki 55, Toni Suárez 64, Rubén Alcaraz 88 Yellow card: Miguel Rubio 41 Subs used: Kuki 46 (Sergio Benito), Roque Mesa 63 (Fede), Sergio López 64 (Jota), Rubén Alcaraz 77 (Luis Pérez) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Sestao River (0) 0 Yellow card: Xabier Galán 55, Ander Gago 68, Zumalakárregui 89, Xabi Auzmendi 102 Subs used: Borja Álvarez 60 (Jusu Juste), Ander Gago 60 (Unai Buján), Txema Pan 75 (Aritz Pascual), Xabi Auzmendi 75 (Julen Huidobro), Omar Kaci 95 (Markel Bravo), Gari Basaras 105 (Huete) Tenerife (0) 2 Scorers: S. Shashoua 99, E. Apeh 103 Yellow card: Shashoua 49, Alberto Jiménez 108 Subs used: Alberto Jiménez 46 (Bruno Wilson), Fran Sol 61 (Jorge Padilla), Nono 69 (Suso Santana), Ramón Folch 69 (Vada), Apeh 79 (Joselu), Dylan 105 (Javier Alonso) At full time: 0-0 After extra time: 0-2 Referee: Daniel Ocón Arráiz ................................................................. Portugalete (0) 1 Scorers: Valero 73 Yellow card: Ander Santamaría 95 Subs used: Adrián Güemes 60 (Urko Vera), Thaylor Lubanzadio 61 (Bittor), Chopi 72 (Ayala), Diego Rozas 75 (Mario Musy), Antonio Salado 76 (Valero) Ponferradina (0) 0 Red card: Pașcanu 96 Yellow card: Pașcanu 96 Subs used: Dani Romera 46 (Viedma), Curro Sánchez 46 (Carlos Doncel), Pașcanu 54 (José Amo), Pablo Larrea 61 (Erik Morán), Pablo Valcarce 61 (Sidibé) Referee: Iosu Galech Apezteguía ................................................................. Ciudad de Lucena (0) 0 Yellow card: Michael Conejero 6 Subs used: Guille Roldán 46 (Maero), Pablo Molina 46 (Zurdo), Marcos Pérez 58 (Nacho Fernández), Mario Sánchez 68 (Víctor Morillo), Juanma 85 (Michael Conejero) Sevilla (3) 3 Scorers: Óscar Rodríguez 2, L. de Jong 14, Joan Jordán 45pen Yellow card: Vázquez 25, Sergi Gómez 76 Subs used: Carlos Fernández 46 (de Jong), Gnagnon 61 (Vázquez), Antonio Zarzana 80 (Idrissi), Ocampos 80 (Óliver Torres), Koundé 87 (Joan Jordán) Attendance: 400 Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Ourense CF (0) 0 Red card: Wadir 53 Yellow card: Juanvi Canales 81, Kanteh 88 Subs used: Iván Orts 22 (Rodríguez), Kanteh 62 (Hassane Adamou), Borja Lorenzo 85 (Óscar Lorenzo), Andoni Pérez 86 (Jesús Braganza), Ernesto Ropa 87 (Willian) Leganés (0) 1 Scorers: Sergio González 102 Yellow card: Eraso 14, Omeruo 72 Subs used: Ignasi Miquel 74 (Omeruo), Sabin Merino 75 (Dani Ojeda), Javier Avilés 76 (Juan Muñoz), Rubén Pardo 77 (Eraso), Borja Bastón 106 (Miguel de la Fuente), Robert Ibáñez 106 (Bua) At full time: 0-0 After extra time: 0-1 Attendance: 800 Referee: Iñaki Bikandi Garrido ................................................................. CD Coria (1) 2 Scorers: Iván Fernández 17, Mahíllo 56 Yellow card: Álvaro 26, Álex Hernández 36, Pino 79, Mahíllo 86, Pino 92 (2nd) Subs used: Sergio Hernández 47 (Iván Fernández), Antonio 59 (Isma), Lucas Hernandez 80 (Álex Hernández), José Giráldez 80 (Chema Martín), Demetrio 82 (David López) Real Oviedo (2) 3 Scorers: Viti Rozada 41, Rafa Mújica 43, Rafa Mújica 77 Yellow card: Cedric Teguia 30, Mossa 69, Christian Fernández 94 Subs used: Javi Mier 66 (Aburjania), Nahuel Leiva 66 (Riki Rodríguez), Marco Sangalli 82 (Rafa Mújica), Obeng 82 (Viti Rozada), Lucas Ahijado 86 (Mossa) Referee: Luis Mario Milla Alvéndiz ................................................................. Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Poblense v Olot (1400/1300)-postponed Coruxo v Málaga (1515/1415) Lealtad v Alcorcón (1530/1430) Burgos v FC Andorra (1600/1500) Quintanar del Rey v Sporting Gijón (1800/1700) L'Hospitalet v Almería (1800/1700) San Fernando CD v Castellón (1800/1700) Córdoba v Albacete (1800/1700) Numancia v Lorca Deportiva (1830/1730) Inter de Madrid v Linares Deportivo (1900/1800) Racing Murcia v Levante (1900/1800) Cardassar v Atlético Madrid (1900/1800) Terrassa v Valencia (1900/1800) Las Rozas v Mirandés (1900/1800) Gimnástica Torrelavega v Real Zaragoza (1900/1800) Llagostera v Espanyol (1900/1800) Ibiza Islas Pitiusas v Sabadell (1900/1800) Atlético Baleares v Fuenlabrada (1900/1800) Amorebieta v UD Logroñés (1900/1800) Rayo Majadahonda v Yeclano (1930/1830) Guijuelo v Mallorca (1930/1830) Marbella v Lleida Esportiu (2000/1900) Calahorra v La Nucía (2030/1930) Buñol v Elche (2100/2000) Rincón v Deportivo Alavés (2100/2000) Leioa v Villarreal (2100/2000) Marino v CornellÅ (2100/2000) Thursday, December 17 fixtures (CET/GMT) Deportivo La Coruña v El Ejido (1700/1600) Navalcarnero v Badajoz (1800/1700) Ibiza v Compostela (1900/1800) Cultural Leonesa v Villanovense (1900/1800) Mutilvera v Racing Santander (1900/1800) Anaitasuna v Getafe (1900/1800) Ribadumia v Cádiz (1900/1800) San Juan v Granada (1900/1800) Gimnástica Segoviana v Girona (1900/1800) Teruel v Rayo Vallecano (1900/1800) Peña Deportiva v Tarazona (1930/1830) UCAM Murcia v Real Betis (1930/1830) Varea v Las Palmas (2000/1900) Pontevedra v FC Cartagena (2000/1900) Alcoyano v Laredo (2015/1915) Extremadura UD v Socuéllamos (2030/1930) Racing Rioja v Eibar (2100/2000) Llanera v Celta de Vigo (2100/2000)