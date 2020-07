UPDATE 10-J-League Summaries

Jul 8 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: H. Yamada 48 Subs used: Sasaki 46 (Hamasaki), Nishimura 61 (Alexandre Guedes), Germain 61 (Yamada), Nagasawa 73 (Akasaki), Mase 81 (Yanagi) Urawa Reds (1) 2 Scorers: Leonardo 45+1, S. Koroki 83 Yellow card: Shibato 6 Subs used: Martinus 62 (Fabricio), Nagasawa 62 (Kashiwagi), Koroki 68 (Sugimoto), Sekine 79 (Yuruki), Ugajin 79 (Yamanaka) Referee: Futoshi Nakamura ................................................................. Cerezo Osaka (0) 2 Scorers: H. Okuno 71, E. Katayama 85 Yellow card: Seko 53 Subs used: Bruno Mendes 46 (Tokura), Katayama 64 (Sakamoto), Kiyotake 64 (Kakitani), Toyokawa 82 (Okuno), Lucas Mineiro 93 (Fujita) Shimizu S-Pulse (0) 0 Yellow card: Valdo 44 Subs used: Chong Tese 64 (Dangda), Carlinhos 64 (Júnior Dutra), Tatsuta 68 (Valdo), Nishimura 83 (Musaka), Kaneko 83 (Nishizawa) Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Kashiwa Reysol (1) 1 Scorers: H. Goya 44 Yellow card: Segawa 3 Subs used: Kamiya 28 (Kobayashi), Takahashi 62 (Yamashita), Kitazume 62 (Takahashi), Matheus Savio 74 (Segawa), Junior Santos 74 (Goya) Yokohama (1) 3 Scorers: Koki Saito 21, T. Matsuura 47, Y. Someya 86og Yellow card: Tashiro 45 Subs used: Nakayama 51 (Maguinho), Kosuke Saito 79 (Koki Saito), Minagawa 84 (Ichimi), Hakamata 84 (Shichi) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Kashima Antlers (0) 0 Yellow card: Endo 80 Subs used: Doi 63 (Izumi), Ito 63 (Everaldo), Endo 63 (Someno), Nagaki 70 (Léo Silva), Araki 78 (Misao) Consadole Sapporo (1) 2 Scorers: M. Suzuki 7, Lucas Fernandes 90+3 Yellow card: Arano 37, Suga 49, Fukai 53, Sugeno 89, Kaneko 91 Subs used: Komai 24 (Suzuki), Tanaka 63 (Fukai), Kaneko 64 (Songkrasin), Lucas Fernandes 64 (Shirai), Takamine 70 (Bothroyd) Referee: Yusuke Araki ................................................................. Yokohama F. Marinos (0) 3 Scorers: J. Amano 65, J. Amano 77, A. Onaiwu 87 Yellow card: Ito 32, Hatanaka 72 Subs used: Onaiwu 63 (Marcos Junior), Mizunuma 63 (Erik), Amano 63 (Ohgihara), Otsu 78 (Edigar Junio), Bunmathan 84 (Takano) Shonan Bellmare (0) 2 Scorers: H. Nakagawa 52, T. Suzuki 79 Yellow card: Saito 4, Suzuki 8, Yamada 33, Kaneko 63, Barada 91 Subs used: Matsuda 46 (Ibusuki), Elyounoussi 69 (Matsuda), Tanaka 75 (Saito), Barada 83 (Yamada), Shibata 84 (Nakagawa) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (1) 1 Scorers: Leandro Pereira 10 Subs used: Higashi 63 (Morishima), Fujii 63 (Asano), Shibasaki 77 (Aoyama), Ibayashi 77 (Nogami), Chajima 83 (Rhayner) Oita Trinita (0) 2 Scorers: Y. Takazawa 85, K. Mitsuhira 90+4 Subs used: Kagawa 41 (Machida), Chinen 46 (Isa), Mitsuhira 77 (Watari), Koide 77 (Inoue), Takazawa 83 (Tanaka) Referee: Akihiko Ikeuchi ................................................................. Sagan Tosu (0) 0 Yellow card: Matsuoka 8 Subs used: Hayashi 46 (López), Koyamatsu 62 (Honda), Morishita 67 (Miya), Toyoda 83 (Tiago Alves), Takahashi 83 (Kanamori) Vissel Kobe (0) 1 Scorers: Douglas 75 Subs used: Tanaka 60 (Ogawa), Fujimoto 61 (Furuhashi), Goke 74 (Sergi Samper), Watanabe 91 (Iniesta) Referee: Hiroki Kasahara ................................................................. Tokyo (0) 0 Subs used: Adailton 42 (Takahagi), Muroya 46 (Nakamura), Konno 46 (Higashi), Hashimoto 61 (Abe), Tagawa 79 (Diego Oliveira) Kawasaki Frontale (4) 4 Scorers: R. Oshima 17, Leandro Damião 23, T. Hasegawa 28, T. Hasegawa 45 Yellow card: Tanaka 56 Subs used: Hatate 60 (Ienaga), Shimoda 60 (Wakizaka), Saito 69 (Hasegawa), Morita 70 (Oshima), Miyashiro 84 (Leandro Damião) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Nagoya Grampus (2) 2 Scorers: Mateus 16, Gabriel Xavier 31 Yellow card: Yonemoto 3, Inagaki 70 Subs used: Yamasaki 55 (Kanazaki), Maeda 70 (Gabriel Xavier), João Schmidt 86 (Abe), Akiyama 86 (Naruse) Gamba Osaka (1) 2 Scorers: G. Miura 6, K. Watanabe 90+2 Subs used: Kurata 61 (Ono), Patric 61 (Ademilson), Watanabe 61 (Usami), Endō 71 (Yajima), Yamamoto 87 (Miura) Referee: Yudai Yamamoto ................................................................. Saturday, July 11 fixtures (JST/GMT) Kawasaki Frontale v Kashiwa Reysol (1900/1000) Oita Trinita v Vissel Kobe (1900/1000) Sunday, July 12 fixtures (JST/GMT) Yokohama v Vegalta Sendai (1800/0900) Shimizu S-Pulse v Gamba Osaka (1800/0900) Sagan Tosu v Sanfrecce Hiroshima (1800/0900) Urawa Reds v Kashima Antlers (1900/1000) Shonan Bellmare v Consadole Sapporo (1900/1000) Cerezo Osaka v Nagoya Grampus (1900/1000) Yokohama F. Marinos v Tokyo (1930/1030)