UPDATE 10-La Liga Summaries

Feb 7 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Levante (1) 2 Scorers: Morales 30, Morales 67 Yellow card: Morales 74 Subs used: Dani Gómez 64 (Sergio León), Jorge de Frutos 64 (Rochina), Son 74 (Morales), Postigo 82 (Miramón), Bardhi 82 (Roger Martí) Granada (1) 2 Scorers: Kenedy 43, Soldado 90+2 Yellow card: Montoro 55, Soldado 79, Suárez 94 Subs used: Antonio Puertas 46 (Adrián Marín), Machís 59 (Kenedy), Fede Vico 74 (Eteki), Soldado 74 (Jorge Molina), Germán Sánchez 87 (Pérez) Referee: Adrián Cordero Vega ................................................................. Huesca (0) 1 Scorers: Javier Galán 48 Yellow card: Pablo Maffeo 45, Silva 53 Subs used: Dani Escriche 62 (Okazaki), Javi Ontiveros 73 (Doumbia), David Ferreiro 86 (Silva), Juan Carlos 86 (Mikel Rico) Real Madrid (0) 2 Scorers: R. Varane 55, R. Varane 84 Yellow card: Kroos 32 Subs used: Marcelo 67 (Odriozola), Marvin 78 (Mendy), Díaz 78 (Vinícius Júnior) Referee: Javier Estrada Fernández ................................................................. Elche (0) 2 Scorers: G. Carrillo 49, L. Boyé 64 Yellow card: Boyé 22 Subs used: Pere Milla 79 (Carrillo) Villarreal (2) 2 Scorers: Gerard Moreno 16, Gerard Moreno 35 Yellow card: Pedraza 62, Manu Trigueros 70 Subs used: Foyth 25 (Coquelin), Yeremi Pino 50 (Gerard Moreno), Bacca 73 (Jaume Costa), Estupiñán 73 (Pedraza) Referee: Mario Melero López ................................................................. Sevilla (0) 3 Scorers: Munir 67, Papu Gómez 87, Y. En-Nesyri 89 Yellow card: Gudelj 38 Subs used: Fernando 46 (Gudelj), Papu Gómez 57 (Ocampos), Munir 65 (Óliver Torres), Rekik 74 (Suso), Vázquez 75 (Escudero) Getafe (0) 0 Red card: Dakonam 54 Yellow card: Cucurella 9, Mata 67, Timor 73, Suárez 91 Subs used: Cabaco 59 (Kubo), Hernández 78 (Timor), Ángel 78 (Mata), Portillo 88 (Carles Aleñá), Olivera 88 (Cucurella) Referee: Juan Martínez Munuera ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Real Sociedad v Cádiz (1400/1300) Athletic Club v Valencia (1615/1515) Osasuna v Eibar (1830/1730) Real Betis v Barcelona (2100/2000) Monday, February 8 fixtures (CET/GMT) Atlético Madrid v Celta de Vigo (2100/2000) Tuesday, February 9 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Getafe (2100/2000)