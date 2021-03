Mar 15 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Nîmes (0) 1 Scorers: M. Koné 63 Yellow card: Alakouch 47, Fomba 67 Subs used: Paquiez 46 (Miguel), Deaux 72 (Koné), Eliasson 73 (Benrahou), Roux 87 (Ripart), Burner 87 (Alakouch) Montpellier (0) 1 Scorers: A. Delort 79 Subs used: Wahi 74 (Ferri), Ņkuletić 91 (Delort) Referee: Eric Wattellier ................................................................. Dijon (0) 1 Scorers: M. Konaté 90 Yellow card: Kamara 31, Ngonda 73, Coulibaly 86, Ebimbe 90, Ndong 94 Subs used: Benzia 56 (Lautoa), Celina 56 (Kamara), Sammaritano 70 (Assalé), Konaté 70 (Mama Baldé) Bordeaux (2) 3 Scorers: Hwang Ui-jo 33, Hwang Ui-jo 45, N. de Préville 50 Yellow card: Bašić 94 Subs used: de Préville 16 (Kalu), Bašić 65 (Zerkane), Kwateng 72 (Mexer), Traore 72 (Oudin), Briand 72 (Hwang Ui-jo) Referee: Thomas Léonard ................................................................. Lens (2) 2 Scorers: J. Clauss 13, Y. Cahuzac 36 Yellow card: Gradit 7, Haïdara 19, Medina 37, Fofana 86 Subs used: Banza 70 (Muinga), Kakuta 70 (Sotoca), Michelin 84 (Clauss) Metz (1) 2 Scorers: Vágner 27pen, T. Delaine 57 Yellow card: Vágner 37, Boye 50, Sarr 82 Subs used: Ambrose 76 (Vágner) Referee: Florent Batta ................................................................. Lorient (0) 1 Scorers: Y. Wissa 66 Yellow card: Boisgard 3, Abergel 73 Subs used: Mendes 57 (Le Goff), Wissa 65 (Boisgard), Grbić 84 (Moffi) Nice (0) 1 Scorers: M. Maolida 58 Yellow card: Kamara 42, Schneiderlin 73 Subs used: Thuram-Ulien 77 (Gouiri) Referee: Ruddy Buquet ................................................................. Rennes (1) 1 Scorers: B. Bourigeaud 25 Subs used: Del Castillo 76 (Bourigeaud), Lea Siliki 82 (Tait), Maouassa 86 (Doku), Nyamsi 87 (Da Silva), Guirassy 87 (Terrier) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Koné 22, Bellegarde 31 Subs used: Waris 18 (Diallo), Zohi 70 (Bellegarde), Saadi 80 (Koné) Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Monaco (0) 0 Yellow card: Tchouaméni 16, Disasi 51, Sidibé 82 Subs used: Diop 68 (Golovin), Sidibé 75 (Disasi), FÅbregas 76 (Aguilar), Jovetić 76 (Ben Yedder) Lille (0) 0 Yellow card: Renato Sanches 35, André 83, Luiz Araujo 83 Subs used: Luiz Araujo 69 (Weah), Xeka 69 (Renato Sanches), Yılmaz 78 (Ikoné), Yazıcı 89 (David), Soumaré 89 (André) Referee: Stéphanie Frappart ................................................................. PSG (1) 1 Scorers: J. Draxler 42 Yellow card: Rafinha 48, Verratti 67 Subs used: Icardi 56 (Rafinha), Paredes 62 (Á. Di María), Kehrer 74 (Dagba), Pablo Sarabia 74 (Draxler) Nantes (0) 2 Scorers: R. Muani 59, M. Simon 71 Yellow card: Simon 45, Traoré 50 Subs used: Bamba 83 (Simon), Emond 83 (Muani), Louza 84 (Blas) Referee: Karim Abed ................................................................. Friday, March 19 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Monaco (2100/2000)