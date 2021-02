Feb 16 (Stats Perform) - Results from the NHL games on Monday (home team in CAPS) ARIZONA 1 St. Louis 0 New Jersey at Boston postponed NY Islanders 3 BUFFALO 1 CAROLINA 7 Columbus 3 Florida 6 TAMPA BAY 4 Ottawa 6 TORONTO 5 Chicago 3 DETROIT 2 Nashville at Dallas postponed Winnipeg 6 EDMONTON 5 Calgary 4 VANCOUVER 3 SAN JOSE 3 Anaheim 2