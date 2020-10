Oct 15 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Palmeiras (1) 1 Scorers: Gabriel Veron 38 Yellow card: Zé Rafael 21, Felipe Melo 53, Gabriel Veron 92 Subs used: Ramires 33 (Zé Rafael), Willian 34 (Lucas Esteves), Rony 46 (Marcos Rocha), Danilo 46 (Patrick de Paula), Raphael Veiga 81 (Luiz Adriano) Coritiba (2) 3 Scorers: Robson Fernandes 8, Robson Fernandes 24, Giovanni Augusto 65 Yellow card: Yan Sasse 3, Sabino 93 Subs used: Gabriel 46 (Yan Sasse), Neilton 64 (Rodrigo Muniz), Matheus Bueno 64 (Matheus Galdezani), Martínez 70 (Henrique Vermudt), Mattheus 82 (Robson Fernandes) Referee: Jefferson Ferreira de Moraes ................................................................. Grêmio (1) 3 Scorers: Diego Souza 34, Pepê 48, Pepê 66 Red card: Diego Souza 53 Yellow card: Matheus Henrique 31, Maicon 54, Rodrigues 81 Subs used: Isaque 56 (Robinho), Lucas Silva 77 (Maicon), Bruno Cortez 87 (Pepê) Botafogo (1) 1 Scorers: Matheus Babi 41 Yellow card: Guilherme Santos 30, Matheus Babi 80 Subs used: Honda 46 (Rentería), Cícero 57 (Guilherme Santos), Kalou 68 (Caio Alexandre), Lecaros 69 (Rhuan), Kelvin 87 (David Sousa) Referee: Luiz Flavio De Oliveira ................................................................. Santos (0) 0 Yellow card: Pará 71, Sandry 81, Diego Pituca 89 Subs used: Lucas Lourenço 46 (Jean Mota), Marcos Leonardo 58 (Arthur Gomes), Tailson 58 (Lucas Braga), Francisco Anderson 67 (Kaio Jorge), Sandry 74 (Pará) Atlético GO (0) 1 Scorers: Chico 68 Yellow card: Marlon Freitas 79, João Victor 89, Gustavo Ferrareis 91 Subs used: Matheus Vargas 17 (Gustavo Ferrareis), Hyuri 67 (Ze Roberto), Natanael Pimienta 88 (Chico), Juninho Brandão 88 (Janderson) Referee: Igor Junior Benevenuto ................................................................. Atlético Mineiro (0) 1 Scorers: Guilherme Arana 52 Yellow card: Réver 27, Allan 75, Igor Rabello 77 Subs used: Marrony 46 (Sávio), Maílton 79 (Nathan) Fluminense (1) 1 Scorers: Caio Paulista 20 Yellow card: Felippe Cardoso 74 Subs used: Caio Paulista 3 (Pacheco), Marcos Paulo 70 (Luiz Henrique), Ganso 86 (Felippe Cardoso) Referee: Raphael Claus ................................................................. Sport Recife (1) 3 Scorers: Marquinhos 43, L. Barcia 56, Mikael 90 Yellow card: Adryelson 49, Marquinhos 54, Mugni 56 Subs used: Barcia 46 (Hernane), Junior Tavares 61 (Ricardinho), Mikael 77 (Marquinhos), Ronaldo 83 (Mugni), Gómez 84 (Thiago Neves) Internacional (2) 5 Scorers: Patrick 34, A. Hernández 40, Rodrigo Moledo 53, Patrick 75, Yuri Alberto 81 Yellow card: Patrick 38, Yuri Alberto 86 Subs used: Thiago Galhardo 63 (Hernández), Yuri Alberto 63 (Fernández), Rodrigo Dourado 70 (Rodrigo Lindoso), José Gabriel 79 (Patrick) Referee: Wagner do Nascimento Magalhaes ................................................................. Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Erick 46, Abner 68, Renato Kayzer 76 Subs used: Ravanelli 46 (Léo Cittadini), Pedrinho 67 (Fabinho), Walter 80 (Wellington), João Victor 88 (Abner), Carlos Eduardo 88 (Geuvânio) Corinthians (0) 1 Scorers: Everaldo 90+5 Red card: Méndez 76 Yellow card: Ramiro 47, Mateus Vital 55, Walter 85 Subs used: Boselli 61 (Jô), Everaldo 62 (Léo Natel), Cazares 67 (Ramiro), Camacho 67 (Éderson), Marllon 80 (Mateus Vital) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Thursday, October 15 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v RB Bragantino (2000/2300) Thursday, October 15 fixtures (BRST/GMT) Vasco da Gama v Fortaleza -postponed Goiás v Bahia (2000/2300) Saturday, October 17 fixtures (BRST/GMT) Coritiba v Santos (1700/2000) Fluminense v Ceará (1900/2200) Atlético GO v Athletico Paranaense (1900/2200) São Paulo v Grêmio (2100/0000) Sunday, October 18 fixtures (BRST/GMT) Corinthians v Flamengo (1600/1900) Internacional v Vasco da Gama (1815/2115) RB Bragantino v Sport Recife (2030/2330) Fortaleza v Palmeiras (2030/2330) Monday, October 19 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Goiás (2000/2300) Bahia v Atlético Mineiro (2000/2300)