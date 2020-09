Sep 3 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Ceará (1) 1 Scorers: Vinícius Goes 44 Yellow card: Vinícius Goes 70, Charles 78 Subs used: Rafael Sóbis 75 (Cleber), Fabinho 75 (Willian Oliveira), Mateus Gonçalves 84 (Leandro Carvalho), Gabriel Lacerda 84 (Tiago Pagnussat), Felipe Silva 84 (Vinícius Goes) Fortaleza (0) 0 Yellow card: Felipe 71, Vásquez 74 Subs used: Osvaldo 58 (David), Vásquez 73 (Yuri Cesar), Fragapane 73 (Quintero), Tiago Orobó 91 (Juninho) Referee: Luiz Flavio De Oliveira ................................................................. Fluminense (1) 1 Scorers: Evanilson 7 Yellow card: Húdson 30, Húdson 40 (2nd), Nino 44, Evanilson 69 Subs used: Yago Felipe 46 (Marcos Paulo), Luiz Henrique 66 (Nenê), Pacheco 82 (Evanilson), Fred 84 (Araújo) Atlético GO (0) 1 Scorers: Renato Kayzer 79 Yellow card: Chico 31 Subs used: Frizzo 46 (Willian Maranhão), Matheuzinho 59 (Janderson), Everton Felipe 59 (Gustavo Ferrareis), Hyuri 75 (Nicolas Vichiatto) Referee: Marielson Alves Silva ................................................................. Goiás (0) 1 Scorers: Vinicius 65 Yellow card: Vinicius 30 Subs used: Jara 46 (Villalva), Quevedo 59 (Mike), Miguel Ferreira 59 (Ratinho), Douglas Baggio 81 (Vinicius) Corinthians (1) 2 Scorers: Fábio Sanches 28og, Danilo Avelar 90+1 Yellow card: Ramiro 25, Fágner 89, Otero 96 Subs used: Gabriel 46 (Camacho), Léo Natel 70 (Ramiro), Otero 70 (Gustavo Mosquito), Éderson 79 (Cantillo), Araos 85 (Luan) Referee: José Mendonça da Silva Jr. ................................................................. Botafogo (0) 0 Yellow card: Rafael Forster 47 Subs used: Luiz Otavio 67 (Rafael Forster), Matheus Babi 74 (Luis Henrique), Davi Araújo 87 (Kalou) Coritiba (0) 0 Yellow card: Wellissol 89 Subs used: Yan Sasse 20 (Neilton), Igor Jesus 65 (Yan Sasse), Hugo Moura 65 (Matheus Galdezani), Giovanni Augusto 83 (Sassá), Wellissol 84 (Robson Fernandes) Referee: Felipe Fernandes de Lima ................................................................. Bahia (2) 3 Scorers: Rodriguinho 32, Elber 42, Daniel 90 Yellow card: Juninho Capixaba 77 Subs used: Juninho Capixaba 68 (Zeca), Marco Antonio 68 (Rossi), Edson 79 (Elton), Saldanha 79 (Gilberto), Jádson 79 (Rodriguinho) Flamengo (3) 5 Scorers: Pedro 2, Pedro 16, G. De Arrascaeta 37, Éverton Ribeiro 48, G. De Arrascaeta 52 Yellow card: Thuler 86, Diego 91 Subs used: Diego 67 (Thiago Maia), Michael 67 (Pedro Rocha), Lincoln 82 (Pedro), Thuler 82 (Isla), Vitinho 83 (De Arrascaeta) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Athletico Paranaense (1) 1 Scorers: Geuvânio 17 Yellow card: Wellington 55, Khellven 92 Subs used: Fabinho 56 (Pedrinho), Christian 68 (Geuvânio), Carlos Eduardo 68 (Erick), Richard 81 (Wellington), Walter 81 (Guilherme Bissoli) RB Bragantino (1) 1 Scorers: Claudinho 29 Yellow card: Claudinho 80, Bruno Tubarão 91 Subs used: Bruno Tubarão 61 (Leandrinho), Ytalo 61 (Hurtado), Uillian Correia 79 (Ricardo), Morato 88 (Artur), Lucas Evangelista 88 (Matheus Jesus) Referee: Wagner do Nascimento Magalhaes ................................................................. Palmeiras (0) 1 Scorers: Luiz Adriano 90+4 Yellow card: Zé Rafael 28, Luan 39, Lucas Lima 41 Subs used: Rony 46 (Gabriel Menino), Ramires 61 (Zé Rafael), Willian 70 (Lucas Lima), Diogo Barbosa 70 (Viña), Wesley 97 (Bruno Henrique) Internacional (0) 1 Scorers: Thiago Galhardo 90+2pen Yellow card: Rodrigo Moledo 24, Bruno Praxedes 46, Nonato 68, Cuesta 78, Jussa 83 Subs used: Edenílson 46 (Bruno Praxedes), Boschilia 59 (Patrick), Thiago Galhardo 59 (Marcos Guilherme), Jussa 77 (Johnny), D'Alessandro 85 (Nonato) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. Santos (1) 2 Scorers: Lucas Verissimo 21, Marinho 59 Yellow card: Jobson 27, Diego Pituca 86 Subs used: Luan Peres 46 (Jobson), Jean Mota 82 (Felipe Jonatan), Kaio Jorge 82 (Raniel), Arthur Gomes 84 (Jean Mota), Lucas Braga 91 (Alison) Vasco da Gama (1) 2 Scorers: Fellipe Bastos 41, G. Cano 73pen Yellow card: Miranda 58, Henrique 92, Guilherme Parede 95 Subs used: Ribamar 63 (Juninho), Bruno César 75 (Ygor Catatau), Guilherme Parede 75 (Cano), Neto Borges 90 (Benítez), Carlinhos 90 (Fellipe Bastos) Referee: Rodrigo D'Alonso Ferreira ................................................................. Thursday, September 3 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Sport Recife (1900/2200) Atlético Mineiro v São Paulo (2000/2300) Saturday, September 5 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Fortaleza (1700/2000) Corinthians v Botafogo (1900/2200) Ceará v Santos (2100/0000) Sunday, September 6 fixtures (BRST/GMT) RB Bragantino v Palmeiras (1100/1400) São Paulo v Fluminense (1600/1900) Internacional v Bahia (1600/1900) Vasco da Gama v Athletico Paranaense (1800/2100) Atlético GO v Grêmio (1900/2200) Sport Recife v Goiás (2030/2330) Coritiba v Atlético Mineiro (2030/2330)