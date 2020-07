UPDATE 10-Serie A Summaries

Jul 12 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Genoa (1) 2 Scorers: G. Pandev 24, L. Schöne 54 Yellow card: Behrami 67 Missed penalty: Iago Falqué 37 Subs used: Barreca 60 (Cassata), Sanabria 74 (Pandev), Lerager 74 (Behrami), Destro 90 (Pinamonti) SPAL (0) 0 Yellow card: Floccari 64, Cerri 76 Subs used: Valdifiori 58 (Tunjov), D'Alessandro 58 (Espeto), Cerri 70 (Floccari), Sala 70 (Dabo) Referee: Marco Guida ................................................................. Parma (0) 2 Scorers: J. Kurtič 90+3, R. Inglese 90+5 Yellow card: Bruno Alves 30 Subs used: Karamoh 46 (Bruno Alves), Kulusevski 46 (Scozzarella), Grassi 60 (Kucka), Inglese 60 (Sprocati), Pezzella 83 (Laurini) Bologna (2) 2 Scorers: Danilo 3, R. Soriano 16 Yellow card: Musa Barrow 75 Subs used: M'baye 44 (Bani), Palacio 77 (Sansone), Olsen 77 (Orsolini), Svanberg 77 (Domínguez), Ruffo Luci 92 (Medel) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Fiorentina (0) 1 Scorers: P. Cutrone 90+6 Yellow card: Pulgar 28, Igor 51, Milenković 63 Subs used: Chiesa 46 (Sottil), Cutrone 46 (Ribéry), Vlahović 81 (Pol Lirola) Hellas Verona (1) 1 Scorers: D. Faraoni 18 Yellow card: Stępiński 88, Faraoni 98 Subs used: Zaccagni 58 (Pessina), Verre 58 (Lazović), Adjapong 69 (Dimarco), Stępiński 69 (Di Carmine), Alan Empereur 78 (Kumbulla) Referee: Daniele Chiffi ................................................................. Cagliari (0) 0 Yellow card: Birsa 90 Subs used: Ragatzu 30 (Nainggolan), Birsa 68 (Ioniţă), Faragò 68 (Mattiello), Pereiro 84 (João Pedro) Lecce (0) 0 Yellow card: Deiola 75 Subs used: Diego Farias 32 (Falco), Rispoli 40 (Calderoni), Deiola 74 (Petriccione), Ž. Majer 74 (Babacar) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Udinese (1) 1 Scorers: K. Lasagna 37 Yellow card: ter Avest 73 Subs used: Okaka 53 (Nestorovski), Fofana 53 (Walace), ter Avest 68 (Larsen), Ł. Teodorczyk 86 (Jajalo) Sampdoria (1) 3 Scorers: F. Quagliarella 45+1, F. Bonazzoli 84, M. Gabbiadini 90+3 Yellow card: Ekdal 25, Audero 37, Thorsby 69, Augello 86 Subs used: Bonazzoli 45 (Ramírez), Gabbiadini 78 (Quagliarella) Referee: Paolo Valeri ................................................................. Napoli (1) 2 Scorers: G. Di Lorenzo 34, D. Mertens 60 Yellow card: Di Lorenzo 9, Mário Rui 30 Subs used: Demme 65 (Fabián Ruiz), Elmas 65 (Lobotka), Milik 74 (Mertens), Lozano 74 (Insigne), Politano 84 (José Callejón) Milan (1) 2 Scorers: T. Hernández 20, F. Kessié 73pen Yellow card: Hernández 75, Conti 77, Saelemaekers 85, Saelemaekers 87 (2nd) Subs used: Saelemaekers 46 (Lucas Paquetá), Bonaventura 61 (Çalhanoğlu), Rafael Leão 61 (Ibrahimović), Krunić 88 (Rebić) Referee: Federico La Penna ................................................................. Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Internazionale v Torino (2145/1945) Tuesday, July 14 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Brescia (2145/1945) Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Sampdoria v Cagliari (1930/1730) Bologna v Napoli (1930/1730) Milan v Parma (1930/1730) Lecce v Fiorentina (2145/1945) Roma v Hellas Verona (2145/1945) Sassuolo v Juventus (2145/1945) Udinese v Lazio (2145/1945) Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Torino v Genoa (1930/1730) SPAL v Internazionale (2145/1945)